Ein Projekt der Komischen Oper am Rhein Düsseldorfer Fortuna-Fans drehen Opern-Film

Als Fußball und Oper in der Retematäng aufeinandertrafen – Fußballfan und Opernsänger Terada hatte wieder die Hauptrolle übernommen – war die Neugier auf das „unbekannte Wesen“ groß. „Ich bin eigentlich kein Opernfan. Wir gehen lieber ins Klamödchen“, gestand etwa Fortuna-Fan Maria. „Aber wir haben ja zuletzt in Leverkusen und auch in Wiesbaden gemerkt, wie viel in Stadien gesungen wird. Der Video-Dreh hat viel Spaß gemacht.“ Sie ist schon gespannt, wie das fertige Video aussieht, und natürlich, wie oft und wie lange sie im Bild ist.