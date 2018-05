Renntag: Ein Hauch von Kö in Grafenberg

Ein Hauch von Kö in Grafenberg

Düsseldorf Die Interessengemeinschaft der Kö-Anrainer hat Mitglieder, Unterstützer und Freunde zum vierten Mal zum Renntag ins Teehaus an der Grafenberger Rennbahn eingeladen. "Der Königsallee-Renntag hat sich zum zweitwichtigsten Pferdeereignis nach dem Henkelpreis der Diana entwickelt", sagte IG-Kö-Vorsitzender Peter Wienen, der mit seiner Frau Nicola gekommen war. Insgesamt begrüßten Wienen und seine Unterstützer knapp 400 Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Thomas Geisel und seine Frau Vera.

Der OB lobte die Atmosphäre, gestand aber auch ein, dass der Fußballsport und die Fortuna ihm etwas näher am Herzen lägen als die Pferde. Seine beiden Töchter Maria und Charlotte sahen das freilich etwas anders, waren im Teehaus, wo geplauscht und genetzwerkt wurde, kaum zu halten und bevorzugten es, die edlen Vollblutpferde lieber aus nächster Nähe am Ausführparcours zu bewundern. Maklerin Chiara Aengevelt dagegen war so mit dem Netzwerken beschäftigt, dass sie glatt das Wetten vergessen hatte.