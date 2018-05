Wcd: Netzwerken im Zirkus-Ambiente

Düsseldorf

Heute Abend geht es los mit dem Circus Roncalli im Rheinpark am Robert-Lehr-Ufer, und am Montag schon lädt der Wirtschaftsclub Düsseldorf (WCD) gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf, Borussia Düsseldorf und der DEG ein zu einer ganz speziellen After-Work-Currywurst-Lounge in Bernhard Pauls Zelt. Wie interessiert die Herrschaften an dem pikanten Snack und Netzwerken sind, bekam Rüdiger Goll, Geschäftsführender Gesellschafter WCD, bereits zu spüren: "Es passen 900 Leute in das Zelt, aber rein wollten eigentlich 1600, wir mussten also leider vielen Gästen absagen." Der Eintritt in Höhe von 15 pro Person kommt komplett der Düsseldorfer Kindertafel und dem Nächstenhilfe-Projekt "hallo nachbar" der Franziskaner zugute.