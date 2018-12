Friseur mit 92 in Düsseldorf: Die letzte Dauerwelle ist noch lange nicht gelegt

Düsseldorf 92 Jahre ist Wolfgang Buhl mittlerweile alt. Ans Aufhören denkt der Besitzer eines Friseursalons im Düsseldorfer Seniorenstift Haus Lörick deshalb noch lange nicht. Die Arbeit mit seinen weitaus jüngeren Kollegen hält den Herrn fit. Ein Besuch.

Schwierig wäre das nicht, er sitzt ja an der Quelle. Wolfgang Buhl betreibt den Friseursalon im Seniorenstift Haus Lörick. Ein Mann der ersten Stunde: 1969 zog er in den Neubau ein, 2019 steht das 50-jährige Jubiläum an. Seine Frau Rosicka, eine Friseurmeisterin, führt das zweite Geschäft in Ratingen, wo das Ehepaar auch wohnt. Der agile alte Herr ist kein ausgebildeter Friseur. Aber er ist die Seele des Salons, der an vier Tagen in der Woche geöffnet ist. Kommt er noch jedes Mal nach Düsseldorf? Es folgt ein erstaunter Blick aus hellwachen Augen: „Natürlich, schon weil ich meine Mitarbeiterinnen hin- und herfahren muss.“ Ein Leben ohne tägliche Pflichten kann Wolfgang Buhl sich partout nicht vorstellen. „Ich brauche den Kontakt und die Begegnungen mit Menschen“, sagt er. „Ratingen ist schön gelegen, wir haben auch einen großen Garten. Aber wenn ich den ganzen Tag zu Hause wäre...“ Energisch winkt er ab. „Meinen Löricker Salon und die Kundinnen würde ich schwer vermissen.