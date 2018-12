Gastronomie: Robert Hülsmann schmeißt eine Weihnachtsparty

Robert Hülsmann in seinem Laden am Rathausufer 10. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Gastronom Robert Hülsmann schmiss eine Weihnachtsparty

Eine Tradition hat Robert Hülsmann wieder aufleben lassen: Die Weihnachtsfeier der anderen Art, die es schon in seinen früheren Restaurants gab. In seinem im Mai eröffneten Restaurant „Robert.“ am Rheinufer feierte er am Ruhetag mit seinen Angestellten – und die durften sich dieses Mal bedienen lassen. Mit seinen Partnern, den Köchen Michael Geisner und René Lindemann, „zauberte“ Hülsmann ein Buffet mit Meeresfrüchten, Fischsuppe und einem Truthahn vor. Yuki Takahashi war fürs Süße wie die Erdbeer-Tiramisu verantwortlich, und natürlich für die Sushi.