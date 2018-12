Talk-Reihe: Geschichtsstunde über deutsche Design-Pioniere

Düsseldorf Bei den Creative Mornings schlagen immer spannende Leute auf. Dieses Mal war es der Kommunikationsprofi Jens Müller.

Es gibt wohl keinen Monat im Jahr, der so sehr für Tradition steht wie der Dezember. Deshalb haben die Netzwerker von Creative Mornings diesmal ihr monatliches Treffen unter den Begriff Tradition gestellt. Die Düsseldorfer Dependance, gegründet von Lisa und Rainer Kunst („Kunst und Kollegen“), hatte zu dem Thema gestern in die Räume der WHU Otto Beisheim School of Management in den Schwanenhöfen geladen. Zu Gast war Jens Müller, Kommunikationsdesigner, Professor und Autor zahlreicher Bücher.