Schausteller: Antenne-Talk mit Oscar Bruch

Am Sonntag ab 13 Uhr mit dabei: Oscar Bruch .

Obwohl die Familie Bruch weithin als Schausteller-Dynastie gilt, sieht sich Oscar Bruch darüber hinaus als Unternehmer und Veranstalter. „Das, was ich mache, ist weit von dem entfernt, was man sich unter einen Schausteller vorstellt." Drei Riesenräder betreibt er mittlerweile, die europaweit im Einsatz sind. Zudem liegt seit dem vergangenen Jahr die Eisbahn auf dem Corneliusplatz in seiner Obhut – für Bruch gleichermaßen Highlight und Herausforderung. Auch wenn er die Atmosphäre an seiner Eisbahn schätzt, bevorzugt er die Zuschauerrolle. „Ich kann mich zwar auf dem Eis fortbewegen, aber auch nicht mehr", sagt er.