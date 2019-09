Fußball : Raths Anas Oualdali erzielt kurz vor Schluss das Siegtor

(td) Andreas Kusel hatte da eine Vermutung. „Ich glaube, die Hochzeit hat ihm gutgetan“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten Rather SV und grinste schelmisch. Gemeint hat er damit: David Pira – und das nicht zu Unrecht.

Immerhin mangelte es nicht an Toren. Nachdem Marcel Schröder die Rather kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht hatte, glichen die Duisburger durch Yunus Kocaoglu aus. Wenig später lag die Kusel-Elf allerdings schon wieder vorne, diesmal traf Niklas Wesseln. Und auch auf den neuerlichen Ausgleich hatten die Schwarz-Weißen eine passende Antwort parat. Fünf Minuten vor dem Spielende erzielte Anas Oualdali das umjubelte Siegtor.