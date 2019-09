Tischtennis : Borussia hat Respekt vor dem SV Werder

Düsseldorfs Tischtennisprofis fahren am Sonntag zum Pokal-Viertelfinale nach Bremen.

In der Tischtennis-Saison 2018/19 blieb die Borussia ohne einen einzigen Titel und damit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Folge davon war, neben dem verletzten Selbstwertgefühl des Rekordmeisters, auch das Pflichtspiel im Achtelfinale des deutschen Tischtennis-Pokals. In den letzten fünf Jahren hatten die Borussen als Pokalsieger in der Runde der letzten 16 ein Freilos erhalten. Diesmal aber geht es Sonntag um 15 Uhr im Achtelfinale in Bremen gegen den SV Werder.

Das wird wahrlich kein „kleiner hanseatischer Spaziergang“ für den 26-maligen Pokalsieger aus Düsseldorf. Die Bremer haben in der Bundesliga mit drei Siegen zum Saisonauftakt ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Dafür und wohl auch für weitere Erfolge haben die Hanseaten ihre Mannschaft vor der Saison gehörig umgekrempelt. Bastian Steger (Weltrangliste 103), Gustavo Tsuboi (WR 28) und Florent Lambiet (WR 100) verließen den SV. Mattias Falck (WR 9), Kirill Gerassimenko (WR 72) und Marcelo Aguirre (WR 54) heuerten an der Weser an. Der Schwede Falck erlangte im Frühjahr Ruhm und Anerkennung durch seinen überraschenden zweiten Platz bei der Einzel-Weltmeisterschaft in Budapest. Derzeit unterliegt der 28-jährige aber noch Formschwankungen, was seine 2:3 Bilanz in der TTBundesliga belegt. Für Borussias Spitzenspieler Timo Boll (WR 7) ist das noch lange kein Grund, den Vizeweltmeister nicht ernst zu nehmen. „Mattias ist immer gefährlich, auch wenn er in den letzten Wochen in einer kleinen Krise steckte. Aber der Rest des Teams hat gerade in dieser Phase gezeigt, dass auch sie punkten können“, erläutert Boll. „Wir sind auch noch nicht in Topform, daher rechne ich mit einem Krimi.“