Sport in Meerbusch : OTV-Volleyballer wollen in Verbandsliga bleiben

Start für die Mannschaft um Trainer Vincenzo Rima ist Sonntag um 12 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Dürener TV III.

Die Volleyballer des Osterather TV sind zurück in der Verbandsliga. Vor zwei Jahren waren sie schon einmal dort, stiegen jedoch sofort wieder ab. Dieses Mal soll der Aufenthalt in der sechsthöchsten deutschen Spielklasse von längerer Dauer sein. „Wir sind jetzt personell wesentlich breiter aufgestellt. Verletzungsbedingte Ausfälle wie vor zwei Jahren haben wir glücklicherweise aktuell auch nicht zu verzeichnen. Zudem haben gerade die jungen Spieler mittlerweile mehr Erfahrung gesammelt“, sagt Mittelblocker Lars Wolpers. Er war damals selbst noch als Trainer der Mannschaft tätig, ehe ihn der aktuelle Coach, Vincenzo Rima, ablöste.

Auch die Zusammensetzung der diesjährigen Verbandsliga-Staffel kommt den Osterathern entgegen. Die Zehnergruppe besteht neben dem OTV aus weiteren zwei Aufsteigern, zwei Teams die sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation gerettet haben, und wird komplettiert durch fünf Mannschaften, die bereits in zurückliegenden Spielzeiten in der Verbandsliga gespielt haben. „Es ist kein Absteiger aus der Oberliga hinzugekommen. Das ist eher ungewöhnlich, aber der Staffel-Einteilung geschuldet, die jedes Jahr unter Berücksichtigung von regionalen Aspekten neugestaltet wird“, erklärt Wolpers.