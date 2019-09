Basketball : Aufsteiger ART Giants startet mit Sieg in die Saison

Die Zweitliga-Basketballer gewinnen ihre Partie gegen Dresden vor 400 Besuchern dank einer bärenstarken Leistung.

Dass die Düsseldorfer mit derart großem Selbstvertrauen in ihr erstes Heimspiel gehen würden, konnte man nicht unbedingt voraussetzen. Schließlich hatte sich ihr Spielmacher und Topscorer der letzten Saison, Deshaun Cooper, vor zwei Wochen schwer verletzt. Der 23-jährige US-Amerikaner Brady Rose ist als Ersatz erst vor einer Woche nach Düsseldorf gekommen. „Deshauns Ausfall hat uns einen echten Schlag versetzt“, gab Faton Jetullahi zu. „Aber Basketball ist eine Mannschaftssportart und wir wussten, dass wir seinen Ausfall als Team kompensieren können und müssen.“ Der Zugang vom letztjährigen Ligarivalen Hertener Löwen ging dabei voran. Jetullahi, der mit Möller, Lollis, Rose und Dainius Zvinklys zur Starting Five gehörte, war vom Anpfiff weg direkt „on fire“ und verwandelte in den ersten vier Minuten drei Dreier. Bis zur Viertelpause (23:21) legte er einen weiteren Dreier drauf. Auch in der Folge war er eine sehr wichtige Stütze des Teams. Für den 25-Jährigen ist das selbstverständlich: „Ich habe mich immer als Leader gesehen. Ich kann und möchte das Team mitziehen“, erklärte er.