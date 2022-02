Wohnen in Düsseldorf : Gemeinsam für besseren und bezahlbaren Wohnraum

Wohnen in Düsseldorf

Düsseldorf Steigende Mieten, mehr Eigentumswohnungen und Spekulationen mit Immobilien bringen für Mieter in Düsseldorf Schwierigkeiten mit sich. Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum möchte darüber informieren und Betroffene zusammenbringen.

Düsseldorf Die Immobilienpreise in Düsseldorf steigen – gerade auch für Mietwohnungen. Da wird vieles modernisiert und saniert, was per se keine schlechte Sache ist, doch für Mieter Komplikationen mit sich ziehen kann.