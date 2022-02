Düsseldorf-Pempelfort : Senior am Geldautomaten beraubt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Ein 75-jähriger Mann ist beraubt worden, als er an einem Geldautomaten in Düsseldorf-Pempelfort mehrere hundert Euro abhob. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 75-jähriger Düsseldorfer wollte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale Am Wehrhahn Geld abheben, als plötzlich ein Mann an ihn herantrat und ihn zur Seite stieß. Der Unbekannte nahm dann mehrere hundert Euro aus dem Ausgabeschacht.