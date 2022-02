Düsseldorfer Mama gibt Tipps : Der Fahrplan für eine entspannte Schwangerschaft

Düsseldorf Sarah Brückner aus Düsseldorf kennt die vielen großen und kleinen Fragen, die eine Schwangere beschäftigen. Die Mutter eines 20 Monate alten Sohnes gibt Entwarnung: Es gebe nur wenige Dinge, um die man sich dringend kümmern sollte. Ihr Fahrplan.

Die Derendorferin Sarah Brückner erinnert sich noch sehr gut daran, wie es bei ihr losging: der Versuch, sich bestmöglich durch die Schwangerschaft zu navigieren. Eine schwangere Freundin hatte sie noch nicht eng begleitet und so war ihr Wissenshunger groß.

Wenige Wochen, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte, tat sie daher erst mal eins. „Ich habe mir gleich drei Ratgeber gekauft“, sagt Brückner und lacht. Gelesen habe sie dann aber tatsächlich nur zwei Bücher: das, in dem die einzelnen Entwicklungsstufen eines Babys in Bildern gezeigt und erklärt wurden und eins von der Verbraucherzentrale über Vorsorge, Rechte und finanzielle Hilfen.

20 Monate nach der Geburt ihres Sohnes ist sich die Derendorferin sicher: Es gibt nur wenige Angelegenheiten und Fragen, um die man sich in der Schwangerschaft kümmern oder mit denen man sich intensiver beschäftigen sollte. Was man in der Schwangerschaft essen und wovon man besser die Finger lassen sollte, war ein Thema, mit dem sie sich direkt im Anfangsstadium beschäftigte. Denn einfach nur Alkohol oder Zigaretten wegzulassen und seinen Koffeinkonsum zu reduzieren: So simpel ist die Ernährungsfrage während einer Schwangerschaft nicht.

Je nach den Essgewohnheiten könnten kleinere oder größere Umstellungen auf die Frau zukommen, sagt Brückner. Dass man etwa kein rohes Fleisch oder rohen Fisch (Stichwort: Sushi) mehr zu sich nehmen sollte, bestimmte Käsesorten meiden und öfter zu Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchten greifen sollte. „Ich habe aber leider schnell gemerkt, dass die Meinungen weit auseinandergehen, gerade im Internet. Mal hieß es, man sollte auf Kaffee ganz verzichten, mal, dass man fünf Tassen pro Tag trinken dürfe.“ Sie empfiehlt daher, sich an einer verlässlichen Quelle zu orientieren: „Mein Frauenarzt hat mich zum Beispiel auch über die Ernährung in der Schwangerschaft informiert.“

Eine Hebamme zu suchen, das erfuhr sie bei so ziemlich jeder Lektüre über die Schwangerschaft, gehört zu den Dingen, um die man sich sofort kümmern sollte. Denn der allgemeine Hebammenmangel ist in der Landeshauptstadt spürbar. „Ich habe mich dann bei der Hebammenzentrale Düsseldorf gemeldet, und das kann ich jeder Schwangeren empfehlen: Am besten sofort, wenn man von seiner Schwangerschaft erfahren sich, sich auf die Suche zu machen.“

Brückner hatte Glück, sie konnte über die Zentrale eine Hebamme finden. Und von ihr ließ sich die heute 40-Jährige schon vor der Geburt begleiten: „Ich denke, dass viele Frauen gar nicht wissen, dass sie Vorsorgeuntersuchungen, zumindest die ohne Ultraschall, bei ihrer Hebamme machen können.“ Für sie sei es das richtige gewesen.

Zu dieser Zeit hatte sie sich schon mit den ärztlichen Untersuchungen beschäftigt, mit denen, die man machen sollte und denen, die man als Selbstzahler machen kann. „Die Nackenfaltenmessung kann man zum Beispiel nur bis zur 14. Schwangerschaftswoche machen lassen, man sollte also rechtzeitig entscheiden, ob man die möchte oder nicht.“ Brückner entschied sich gegen die Untersuchung, bei der mögliche Anomalien und Fehlbildungen beim Ungeborenen festgestellt werden können.

In der Mitte ihrer Schwangerschaft beschäftigte sie sich mit der Frage, wo ihr Kind zur Welt kommen sollte. „Mein Mann und ich schauten uns drei Kliniken an, das war noch vor Corona und damals war das noch möglich.“ Während sich früher dutzende Schwangere mit ihren Partnern durch den Kreißsaal schoben und dem Personal Fragen stellen konnten, setzen die meisten Kliniken aus Infektionsschutzgründen inzwischen vor allem auf virtuelle Kreißsaalführungen und andere digitale Angebote. Wer sich für das Geburtshaus Düsseldorf interessiert, sollte den Kontakt schon sehr früh zu den Hebammen suchen, denn die Nachfrage nach Hausgeburten ist groß.

Sarah Brückner und ihren Mann entschieden sich für das Marien-Hospital. „Wir konnten dort 2020 sogar trotz Corona ein Familienzimmer beziehen, ganz schaute jemand nach uns“, sagt sie. Wer eine Kinderklinik direkt angeschlossen haben wolle, für den sei das Haus in Trägerschaft des Verbunds Katholischer Kliniken aber nicht die richtige Wahl. „Das sind Fragen, mit denen man sich früh beschäftigen sollte.“

Das gelte ebenso für einen Geburtsvorbereitungskurs, wenn man den über mehrere Wochen besuchen wolle. Denn das Angebot sei selbst in einer Großstadt wie Düsseldorf überraschend begrenzt. Und wie soll das Kind heißen, soll es einen zweiten Vornamen bekommen? Auch darüber sollte man sich schon Gedanken gemacht haben.

Gegen Ende der Schwangerschaft sollte geklärt werden, ab wann das Kind in die Betreuung gegeben werden soll, in welcher Betreuungsform (Kita oder Tagesmutter) und in welchem Umfang. „Ich hatte Glück und habe über die Düsseldorfer Vermittlungsplattform lilovi.de, die ein Tagesvater betreibt, eine Tagesmutter gefunden.“ Andernfalls müsse man sich mit der städtischen Vergabeplattform Kita Navigator beschäftigen.

Die vielen Formulare, die man etwa für die Beantragung des Elterngeldes bewältigen muss, sollte man unbedingt schon vor der Geburt ausfüllen, meint die Mutter aus Derendorf, auch wenn man viele erst nach der Geburt einreichen könne. „Auch die Steuererklärung hätte ich besser vor der Geburt gemacht, das ist entspannter“, sagt Brückner und lacht.

Bei den Anschaffungen für das Kind sei weniger mehr. „Und alles, was man doch noch braucht oder haben möchte, kann man ja auch schnell kaufen.“ Wem es wichtig sei, ein Babyzimmer schon vor der Geburt fix und fertig eingerichtet zu haben, sollte sich die Bestellzeiten der einzelnen Möbelhäuser ansehen. „Und wenn es zeitlich dennoch nicht klappt und etwa die Wickelkommode nicht rechtzeitig geliefert wird: Man kann das Baby ja auch auf dem Boden wickeln.“