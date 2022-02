Nach Aufruf von Parteien : Gegner und Befürworter der Corona-Politik ziehen durch Düsseldorf

Foto: dpa/David Young 6 Bilder Protest-Aktion gegen „Querdenker“-Demo und für Corona-Impfung in Düsseldorf

Düsseldorf Hunderte Menschen sind dem Aufruf eines breiten Parteienbündnisses gefolgt und haben am Samstag gegen die Querdenken-Demonstration protestiert. Zeitgleich zogen fast 5000 Kritiker der Corona-Politik durch Düsseldorf – ohne auf die Gegenprotestler zu treffen.

Gegner und Befürworter der Corona-Maßnahmen sind am Samstag in Düsseldorf auf die Straße gegangen. Zwischen 4500 und 5000 Personen schlossen sich nach einer ersten Schätzung der Querdenken-Demonstration an, die sich um 15 Uhr vor dem Johannes-Rau-Platz versammelte. Zur selben Zeit kamen am Corneliusplatz die Gegenprotestler zusammen, nachdem CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke sowie das linke Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ dazu aufgerufen hatten. Man wolle ein Zeichen setzen gegen Verschwörungstheoretiker, die seit Wochen das Bild auf Düsseldorfs Straßen dominieren, hieß es.

Bei der Kundgebung am nördlichen Ende der Königsallee sprach Heinrich Fuchs, Superintendent der Evangelischen Kirche Düsseldorf. Er zeigte Verständnis für die Corona-Maßnahmen-Kritiker, fand aber auch klare Worte gegenüber Rechtsextremisten. Er sei Corona leid, sagte Fuchs, das habe er mit den Demonstranten gemeinsam. Die Pandemie bringe alle an ihre Grenzen und die Sehnsucht nach Lockerungen, nach Besuchen von Konzerten und Restaurants, sei groß. „Das kann aber nur in Erfüllung gehen, wenn wir den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen“, sagte Fuchs. Nur Impfen helfe bei der Bekämpfung der Pandemie, so der Superintendent. Wer unzufrieden sei, habe das gute Recht auf die Straße zu gehen. „Aber mit Verfassungsfeinden und Rechtsextremen geht man nicht, wenn man bei Verstand ist“, sagte Fuchs.

Auf der Seite der Corona-Maßnahmen-Kritiker hingegen hielt man sich – im Vergleich zu vergangenen Protesten – mit politischen Symbolen am Samstag zurück. Vornweg trugen viele Demonstranten OP-Kittel, um ihren Widerstand gegen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen sichtbar zu machen. Etwa die Hälfte der Teilnehmer hielt sich an die Maskenpflicht, die Polizei ahndete Verstöße und sprach auch Platzverweise aus.

Zudem hatten sich erneut am Fürstenwall etwa 50 Anwohner platziert, die den Demonstranten die rote Karte zeigten. Nachdem es aufgrund von nicht angemeldeten Gegenprotesten zu Anzeigen gegen einzelne Anwohner gekommen war, wurden diese diesmal vorher als Versammlungen angemeldet. Als Anmelder trat der Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld (Grüne) auf.