Senioren in Düsseldorf : Senioren gestalten mit Kindern Recycling-Modenschau

Beim Sommerfest im Zentrum plus Derendorf/Golzheim wurden die Ergebnisse des Generationen-Projekts „Gestern, heute, morgen“ präsentiert.

„Im vergangenen Jahr war es bei unserem Sommerfest zu heiß, doch jetzt ist das Wetter einfach ideal, um den Sommer zu feiern“, sagt Inge Gößling, Leiterin im Zentrum plus der Diakonie Derendorf/Golzheim, und freut sich mit ihrem Team über die zahlreich erschienen Gäste. Unter den Baldachins auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirchengemeinde am Dreieck bleibt kaum ein Platz unbesetzt. Im Mittelpunkt des Sommercafés „Zukunftsträume“ steht wieder einmal eine Modenschau, die nicht nur in die nächste Saison, sondern visionär weit in die Zukunft blickt. „Wie werden die Menschen in der Zukunft leben, wohnen oder unterwegs sein, wie werden sie sich kleiden?“, fragte Inge Gößling in ihrer Begrüßung und macht das Publikum neugierig.