Gedränge, zu wenig Personal, Frust : RP-Video dokumentiert chaotische Szenen am Düsseldorfer Flughafen

RP-Video dokumentiert chaotische Szenen am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Geschrei, Gedränge und viel Polizei im Terminal: Chaotische Szenen haben sich am ersten Ferienwochenende an den Schaltern einer türkischen Airline im Düsseldorfer Flughafen abgespielt. Jetzt zeigen Video-Aufnahmen, wie angespannt die Lage war.

Am Freitag hatten sich im Terminal des Düsseldorfer Flughafens lange Schlangen an den Schaltern der türkischen Airline Pegasus gebildet. Dort war augenscheinlich zu wenig Personal im Einsatz. Hunderte Menschen warteten über Stunden in der Abflughalle. Bundes- und Landespolizei mussten dafür sorgen, dass die Situation nicht eskalierte.