Polizeieinsatz zum Ferienstart : Das Chaos am Flughafen war vermeidbar

Foto: Christian Schwerdtfeger 9 Bilder Lange Schlangen und gestrichene Flüge am Flughafen Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Am Flughafen in Düsseldorf herrschten teils chaotische Zustände. Viele Passagiere konnten ihre Flüge nicht antreten oder sollten zu anderen Flughäfen ausweichen. Die Menschen warteten dicht gedrängt. Das hätte nicht passieren müssen.

Zum Ferienstart ist am Düsseldorfer Flughafen das eingetreten, was nicht hätte passieren dürfen: Ein völlig überfüllter Flugsteig; Passagiere, die trotz Pandemie dicht an dicht stundenlang in Warteschlangen ausharren mussten; Flugzeuge, die wegen des Andrangs nicht mehr starten konnten; tumultartige Szenen und ein massives Polizeiaufgebot. Zusammengefasst: Chaos!

Doch wer trägt Schuld an der Misere? Hauptverantwortlich sind die Fluggesellschaft Pegasus und die Abfertigungsfirma Global, die von Pegasus beauftragt ist, den Ablauf am Check-in zu organisieren. Und das ist am Freitag nicht ansatzweise gelungen. Viel zu wenige Mitarbeiter standen offenkundig bereit, um die Menschenmassen abzufertigen. Ein folgenschwerer Fehler. Denn das führte zu Frust und Wut bei den Passagieren - und zu Handgreiflichkeiten.

Dabei muss allen Beteiligten im Vorfeld bewusst gewesen sein, dass es - wie jedes Jahr am ersten Ferienwochenende - voll werden wird am Flughafen. Besonders die türkische Community fliegt traditionell am letzten Schultag in die Heimat - und das wissen auch alle Verantwortlichen, die am Flughafen tätig sind. Daher war das Passagieraufkommen vorhersehbar, der Umgang planbar.

Lesen Sie auch Probleme am Flughafen : Türkei-Urlauber aus Düsseldorf sollen jetzt ab Münster und Frankfurt fliegen

Aber auch der Flughafenbetreiber steht in der Verantwortung und muss sich unbequemen Fragen stellen. Noch in den Tagen zuvor hieß es beim Flughafen Düsseldorf, dass man gut auf den Ferienstart vorbereitet sei. Besonders am Freitag war davon nicht viel zu sehen. Es nützt nichts, wenn der Betreiber gut aufgestellt ist, seine Partner aber nicht mitziehen.