Online-Plattform : Ein neues Sprachrohr für Studierende in Düsseldorf

Düsseldorf Die gemeinsame Onlineredaktion von Hochschulradio CampusTV will auf cm3-online.de die Belange der Düsseldorfer Nachwuchsakademiker in den Mittelpunkt stellen. Dabei soll es aber nicht nur um Nachrichten gehen.

Nachrichten von Studierenden für Studierende: Das ist das Konzept von Hochschulradio Düsseldorf und Videoredaktion CampusTV Düsseldorf. Nun tun sie sich mit der neu geschaffenen Onlineredaktion cm3 zusammen und bieten auch eine gemeinsame Plattform an: cm3-online.de. Eins bleibt aber eben gleich: Dass Studierende ihre Sicht auf Themen zeigen, die sie bewegen, ob über neue Entwicklungen an den Düsseldorfer Hochschule oder aber auch gesellschaftliche Debatten.

Vor wenigen Wochen ist das neue Angebot gestartet. „Mit cm3 wollen wir die Themen vom Campus noch sichtbarer machen. Es ist wichtig für die Medienlandschaft, dass auch Studierende berichten, sei es über die Hochschulen oder andere Themen“, sagt Theresa Schültken, Gründungschefredakteurin von cm3. Neben journalistischen Inhalten habe diese aber noch andere Angebote: „Wir wollen auch Platz bieten für all die kreativen Ideen, die bereits an den Düsseldorfer Hochschulen existieren. Ich denke da an den Romanistikstudenten, der Gedichte schreibt, oder die Informatikerin, die mit dem Computer visuelle Kunst erschafft. Für die Nutzenden entsteht so ein breites Angebot, welches den Campus in seiner Vielfalt sichtbar macht.“