Chaos am Düsseldorfer Flughafen : „Solche Zustände sind in der jetzigen Zeit unverantwortlich“

Düsseldorf Weil zu wenig Personal vorhanden war, kam es zum Ferienbeginn in Düsseldorf zu Gedränge und Tumulten. Der Airport spricht von rechtlichen Schritten, sollte sich das wiederholen.

Nach den teils heftigen Tumulten am Flughafen Düsseldorf zum Start der Sommerferien am Freitag wird nun Kritik an den Abläufen am Airport laut. „Wir machen uns schon lange für eine Neustrukturierung der Flughafenkontrollen stark und haben dazu bereits vor zwei Jahren einen Antrag in den Landtag eingebracht“, sagt Hartmut Ganzke, innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion NRW, unserer Redaktion. „Darin fordern wir vor allem, dass die Sicherheitschecks wieder staatliche Aufgabe werden und nicht mehr von privaten Dienstleistern durchgeführt werden.“ Die SPD schlägt dazu die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts vor, die die Kontrollen übernehmen soll. „Der Wettbewerbs- und Kostendruck würde dadurch wegfallen, die Arbeitsbedingungen für das Personal besser und die Abläufe optimiert werden“, sagt Ganzke. „Dann lassen sich die langen Schlangen zum Ferienstart, die insbesondere auch bei den Sicherheitskontrollen entstehen, dauerhaft und strukturell vermeiden.“ Die Zuständigkeit für die Check-ins bliebe dabei natürlich weiterhin in der Hand der Fluggesellschaften. „Ob die langen Schlangen vor den Schaltern dabei wirklich die beste Werbung für sie sind, müssen sie selbst wissen.“