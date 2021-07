Probleme am Flughafen : Türkei-Urlauber aus Düsseldorf sollen jetzt ab Münster und Frankfurt fliegen

Foto: Christian Schwerdtfeger 9 Bilder Lange Schlangen und gestrichene Flüge am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Auch am Samstag ist die Lage am Düsseldorfer Flughafen angespannt: Es bilden sich lange Schlangen, viele Passagiere sind aufgebracht. Vor allem Türkeireisende sind betroffen - sie sollen plötzlich in Frankfurt oder Münster abfliegen.