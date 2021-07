Corona in Düsseldorf : Mehr Erstimpfungen in der kommenden Woche

Mehr Erstimpfungen in der kommenden Woche

Corona in Düsseldorf

In Düsseldorf wird es ab kommender Woche wieder mehr Erstimpfungen geben. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Düsseldorf Mehr als 8000 Erstimpfungen soll es in der kommenden Woche im Düsseldorfer Impfzentrum geben. Vergeben werden sie über die Kassenärztliche Vereinigung – dort lässt die Zahl der Anfragen langsam nach. Zugleich sollen Ärzte verstärkt in sozial schwächeren Siedlungen impfen.

8400 Erstimpfungen sollen in der kommenden Woche in Düsseldorf möglich sein, rund 3000 mehr als in der vergangenen Woche. Die Terminvergabe für das städtische Impfzentrum läuft über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein, Termine können über www.termin.corona-impfung.nrw oder 0800 11611701 gebucht werden.