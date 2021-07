Tennis in Meerbusch : TCB muss weiter auf erstes Erfolgserlebnis warten

Meerbusch Warum die Boverter Tennisspieler in den meisten Matches das Nachsehen hatten. Einer der Gründe war, dass sie auf ihre beiden Top-Spieler Peter Lucassen und Maarten Witte verzichten mussten.

(cba) Die Herren 30 des TC Bovert müssen in der Regionalliga West weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Der Aufsteiger unterlag Eintracht Dortmund mit 2:7 (2:4) und kassierte damit die vierte Niederlage im vierten Spiel. Der Klassenerhalt ist für den TCB entsprechend in weiter Ferne gerückt. „Die Liga ist in dieser Saison wahnsinnig stark besetzt. Die wenigen Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind, kommen leider erst am Ende auf uns zu“, sagte Vize-Kapitän Christoph Pressmann.

Er selbst sorgte an Position fünf für einen der beiden Punktgewinne. Mit seiner unorthodoxen Spielweise setzte er sich gegen den favorisierten Marc Schimmel souverän mit 6:3 und 6:2 durch. Zuvor hatte an Position sechs auch Daniel Vittallowitsch seinen ersten Sieg in der zweithöchsten deutschen Spielklasse errungen. Mit 6:4 und 6:1 behielt er gegen Thorsten Albuscheit die Oberhand. In allen übrigen Matches hatten die Boverter jedoch das Nachsehen, was auch daran lag, dass sie auf ihre beiden Top-Spieler Peter Lucassen und Maarten Witte verzichten mussten. „Schade, dass sie uns ausgerechnet in diesem Spiel nicht zur Verfügung standen. Alleine mit Peter an Position eins hätte die Sache sonst ganz anders ausgehen können“, so Pressmann.