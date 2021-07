Astrazeneca oder Biontech : Kreuzimpfungen in Düsseldorf sind angelaufen

Düsseldorf Wer zuerst mit Astrazeneca geimpft wurde, kann sich im Impfzentrum in der Arena jetzt aussuchen, ob er bei der Zweitimpfung einen mRNA-Wirkstoff bekommt. Die Inzidenz legt kräftig zu.

Für Johannes Zohren ist dieser Sonntag ein schöner Tag. Es geht mit dem Auto Richtung Italien. Am Morgen hat der Düsseldorfer jedoch noch einen wichtigen Termin in Stockum gehabt: die Zweitimpfung in der Arena.

Der Impffortschritt in der Landeshauptstadt ist gut. Am Samstag meldete die Stadt 10.995 Impfungen in der Arena, durch Impfmobile und in Arztpraxen. Am Samstag wurden in der Arena und durch mobile Teams 3279 Personen geimpft. Fünfstellige Impfzahlen sind keine Rarität mehr. Im Juni wurden an sechs Tagen mehr als 10.000 Impfungen vorgenommen, am 17. Juni lag der Spitzenwert bei 13.306 Impfungen.