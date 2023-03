ProWein in Düsseldorf Weine, Feinkost und viele Partys

„Prickelnd und kreativ“ geht es am 17. März in der Potteria in Neuss zu – das Pwgc-Programm ist auch im Großraum Düsseldorf präsent: Unter Anleitung von Künstlerin Babette Lutz-Lorenz kann jeder seine eigene Antipasti-Platte aus Keramik bemalen, dazu Prosecco (Italien) verkosten, präsentiert von Stefania Lettini. Witzig: Bei Vino Tinto & friends informiert das Weingut Studier am ProWein-Sonntag über Arten der Vinifizierung und lädt zum Verkosten der ein oder anderen Flasche der Linien „Bachelor“ und „Master“ ein. Der zweifache Riesling-Cup-Sieger Martin Korrell betankt seinen Bulli-Weinbus mit dem Besten aus der aktuellen Kollektion – für ein Tasting bei Ollis Weingarage in Stockum am 18. März. Im Stahlwerk steht die Big Bottle Party von Falstaff an, im Salon des Amateurs eine georgische Qvevri-Wine-Fete. Die ProWein (Messegelände) findet vom 19. (Sonntag) bis 23. März statt. 6000 Winzer werden unter anderen teilnehmen. Der große Trend: alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine und Spirituosen.