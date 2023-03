Betreuungsdefizite in Düsseldorf 157 Erzieher-Stellen in städtischen Kitas zurzeit nicht besetzt

Düsseldorf · Der Druck beim Thema Kinderbetreuung in Düsseldorf steigt. Eine dreistellige Zahl an Stellen ist in den städtischen Tageseinrichtungen vakant und auch die Krankenquote steigt. Was die Lage noch verschärfen könnte.

16.03.2023, 08:25 Uhr

In den Kitas fehlt Personal. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Jörg Janssen

Der Druck beim Thema Kinderbetreuung steigt. „Unbesetzte Stellen, erkrankte Kollegen und grundsätzlich hohe Anforderungen im Kita-Alltag führen ohne Zweifel zu einer sehr intensiven und zum Teil auch schwierigen Arbeitssituation in einigen städtischen Tageseinrichtungen“, stellte Jugenddezernent Burkhard Hintzsche am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss fest.