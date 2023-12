Ranking für Expats Düsseldorf liegt bei der Lebensqualität vor New York

In welcher Stadt auf der Welt lässt es sich am besten leben und arbeiten? Diese Frage stellte die internationale Unternehmensberatung Mercer sogenannten Expats in 450 Metropolen rund um den Globus. Das Ergebnis des „Quality of Living Ranking 2023“: Gleich drei deutsche Städte landen bei Menschen, die fernab der Heimat leben und arbeiten, in den Top Ten. Frankfurt, München und Düsseldorf. Die österreichische Hauptstadt Wien belegt den ersten Platz, gefolgt von Zürich in der Schweiz. Die NRW-Landeshauptstadt platziert sich auf Rang zehn.