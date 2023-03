Rheinmetall-Chef hat 157.000 Aktien Dieser Mann hat den richtigen Riecher

„Put your money where your mouth is“. Mit dieser Aussage werden Personen des öffentlichen Lebens oder Manager manchmal aufgefordert, ihr eigenes Geld in Vorhaben oder Unternehmen zu investieren, für die sie engagiert sind. Rheinmetall-Chef Armin Papperger folgt dieser Regel ohne Zweifel: Der 1963 geborene Manager hat seit Jahren immer wieder öffentlich gesagt, dass er von einem starken Wachstum des Düsseldorfer Rüstungskonzerns und einem entsprechend steigendem Wert an der Börse ausgeht, weil zunehmende Spannungen in der Welt zu höheren Rüstungsbudgets führen. Und er hat kräftig investiert: Der seit knapp zehn Jahren amtierende Chef von Rheinmetall erwarb seit 2017 rund 157.000 Aktien des eigenen Unternehmens. Bezahlt wurden 13,6 Millionen Euro für die Aktien. Das geht aus der Liste der „Managers Transactions“ hervor, in der Rheinmetall Aktienkäufe und Verkäufe seiner Vorstände pflichtgemäß veröffentlicht. Der aktuelle Marktwert von Pappergers Aktien liegt nach dem Kurssprung von mehr als 150 Prozent bei rund 39 Millionen Euro. Er hat sein Vermögen alleine durch die Kurssteigerung seiner Aktien um 26 Millionen Euro erhöht. „Papperger hat einen guten Riecher für ein zu erwartendes Kursplus von Aktien gehabt“, sagt der Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer. „Das Potenzial der Rüstungsindustrie ist ja gewaltig.“