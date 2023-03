Kammerkonzert in der Tonhalle Schroff und butterweich

Ligetis Horntrio, ein ausdrücklicher und auch ironischer Reflex auf Brahms, sucht am Beginn der 1980er-Jahre nach neuen Klängen in alten Formen. Vieles ist Ironie, Verwirrspiel, alles unerhört. Im Scherzo verschieben sich die griffigen Rhythmen zwischen Klavier und Geige um wenige Sechzehntel zu einem aberwitzigen Nachlaufen. Das Adagio mit all seinen klanglichen Raffinessen vergeht ungemein emotional im Nichts.