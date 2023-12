Publikumsorchester der Tonhalle Einmal in der „Zauberflöte“ mitspielen!

Gesucht werden insbesondere Streicher (Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass), aber auch Bläser wie Flöte, Oboe, Trompete oder Posaune sowie Pauke und Celesta. Dirigent Ernst von Marschall, der an der Tonhalle das Jugendsinfonieorchester und das U-16-Orchester leitet, geht zum Ende der Saison in den Ruhestand. Er freut sich sehr darauf, auch noch einmal als Leiter des Publikumsorchesters am Pult zu stehen und mit den Laienmusikerinnen und -musikern ein ambitioniertes Programm zu erarbeiten: 2024 wagt sich das Publikumsorchester mit Mozarts „Zauberflöte“ an einen weltberühmten Opernstoff, den es gemeinsam mit jungen Gesangssolistinnen und -solisten einstudieren wird. Das Werk wird in Ausschnitten konzertant beim großen Abschlusskonzert im Rahmen des Sommermusikfestes der Tonhalle am 23. Juni 2024 aufgeführt.