Sternzeichen-Symphoniekonzert in der Tonhalle Eine wahre Hexenmusik

Das Konzert für Schlagzeug und Orchester, „The Shaman“, des 1975 in der kanadischen Stadt Ottawa geborenen Vincent Ho, der in der Tonhalle persönlich anwesend war, übte sich keineswegs in Zurückhaltung. Der Solist hatte eine große Menge an Instrumenten zu bedienen: Trommeln und Becken aller Größen, Pauke, Marimba- und Vibrafon sowie eine Vielzahl an Schlagwerk, dessen Namen und Handhabung nur Insidern bekannt ist.