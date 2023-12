Notabu-Ensemble in der Tonhalle Spannende Klänge alter Freunde

Peter Gahn, aufgewachsen in Düsseldorf und heute Professor für Komposition in Nürnberg, Valerio Sannicandro, einst Bratschist im Notabu-Ensemble, sowie der in Düsseldorf ansässige Sven-Ingo Koch gehören zu der in den 1970er-Jahren geborenen Generation. Sie waren mit gemischt besetzten Ensemblewerken von bis zu zehn Musikern vertreten. Die Harfe (Zoë Knoop) spielte in Peter Gahns „Vermischte Landschaft“ eine zentrale Rolle, indem sie quasi zwischen langsamen Klangereignissen der Mitspielenden moderierte. Durch geräuschhafte Klangwelten stellten sich bei dieser Komposition und auch bei Valerio Sannicandros „Sea Forms“ geradezu naturalistische Bilder von Wind und Wetter, Berg und Tal ein.