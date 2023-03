Volker Kutscher kommt für eine Lesung nach Düsseldorf „Ich habe schon viele neue Ideen in der Schublade“

Düsseldorf · Mit „Transatlantik“ ist der vorletzte Band der Gereon Rath Reihe erschienen, den Volker Kutscher am 28. März in Düsseldorf vorstellt. Der Autor ist zu Gast in der Reihe „Im Gespräch“ des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.

15.03.2023, 13:45 Uhr

Volker Kutscher plant schon für die Zeit nach dem Ende der Gereon Rath-Reihe. Foto: dpa/Jens Kalaene

Von Claudia Hötzendorfer

Vor seinem Besuch in der Landeshauptstadt nahm sich Volker Kutscher Zeit, um über seine Schreibwerkstatt zu plaudern und wie es sein wird, wenn sein Krimizyklus nach über 20 Jahren abgeschlossen sein wird. Sie ist Vorlage für die TV-Serie „Babylon Berlin“.