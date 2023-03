Stuttgarter Kriminächte „Das Jahr der Gier“ ist bester Wirtschaftskrimi des Jahres

Horst Eckert, der bereits viele Jahre in Düsseldorf lebt, hält einen weiteren Preis in seinen Händen: Mit „Das Jahr der Gier“ gewinnt er den Preis für den besten deutschsprachigen Wirtschaftskrimiroman 2022 bei den Stuttgarter Kriminächten. Damit verbunden: Ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro, gestiftet von Ebner Scholz. Im Herbst vergangenen Jahres erhielt Eckert bereits die Silberne Lupe des Crime Cologne Festivals für den dritten Band seiner Thriller-Reihe.