Konzert in der Tonhalle Heimspiel mit großen Gefühlen

Mathias Haus, Jahrgang 1963, und Philipp van Endert, Jahrgang 1969, sind eng verbunden mit Düsseldorf, dem hiesigen Musikleben und der Musikpädagogik. Gleichzeitig machten sich beide Jazzer auch international einen Namen: Haus mit dem Vibrafon, van Endert als E-Gitarrist. In der so gut wie ausverkauften Tonhalle gaben beide nun ein gemeinsames Konzert unter der Überschrift „All My Life“.