Universität Düsseldorf Das ist das Heine-Zitat 2023

Am 13. Dezember 1797 wurde Heinrich – damals noch Harry – Heine in Düsseldorf geboren. An seine Geburtsstadt dachte er mit Wehmut zurück, als er dort nicht mehr lebte, und schenkte ihr schöne Sätze: „Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zumute. Ich bin dort geboren, und es ist mir, als müsste ich gleich nach Hause gehen.“