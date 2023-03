DEL Play-offs DEG verliert wilden Serienauftakt

Wenn alles nichts hilft, muss der Puck aufs Tor. Und so machte es Ingolstadts Fabio Wagner am späten Mittwochabend in der zweiten Verlängerung des Serienauftakts gegen die Düsseldorfer EG einfach mal. Keine Sekunde später sprangen seine Teamkollegen über die Bande und feierten ihren hart umkämpften 5:4-Heimsieg. Für die DEG die erste Niederlage in den diesjährigen Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Ingolstadt führt in der Viertelfinalserie mit 1:0. Was für die DEG bitter war, lag sie doch kurz vor Ende der regulären Spiel 4:3 vorne und leistete bei manchem Gegentor gütige Mithilfe. Auch der sonst so überragende Henrik Haukeland sah nicht immer gut aus. Aber in Ingolstadt läuft es ja seit Jahren nicht, den letzten Sieg gab es dort 2017.