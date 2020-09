Multireligiöser Friedhof : Mehr Grabfelder für Muslime auf Friedhof Itter

Itter Seit 2013 finden auf dem Friedhof Itter muslimische Bestattungen statt. Bald sollen es mehr Gräber werden. Bei Bestattungen nach islamischem Brauch ist aus religiösen Gründen unbenutzter Boden erforderlich.

Die Chancen für ein weiteres muslimisches Grabfeld in Düsseldorf stehen gut. Bei nur einer Enthaltung stimmte der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen für die zweite Erweiterung der Fläche auf dem Friedhof Itter in Holthausen, auf der seit 2013 Muslime bestattet werden.

Der Bedarf an solchen Gräbern, die aus religiösen Gründen auf bislang nicht als Grabstätte benutztem Boden angelegt werden müssen, steigt. Zum einen, weil Verstorbene aus muslimischen Ländern immer häufiger in der Stadt beerdigt werden, in der auch ihre Kinder und Enkel leben. In früheren Jahrzehnten war das noch die Ausnahme, die Rückführung der sterblichen Überreste in die ursprünglichen Herkunftsländer dagegen üblich.