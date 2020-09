Mega-Projekt in Düsseldorf : Beirat lehnt den Calatrava-Turm ab

Das Hochhaus auf der Tuchtinsel hätte nach den Plänen des Investors mehr als 100 Meter hoch werden sollen. Foto: Santiago Calatrava / CENTRUM Projektentwicklung GmbH

Düsseldorf Der Hochhausbeirat spricht sich gegen den Entwurf von Santiago Calatrava für die Tuchtinsel aus. Das Gremium hält die Dimensionen des Gebäudes für unpassend. Für ein anderes Projekt gab es grünes Licht.

Der Hochhausbeirat hält nichts vom Glasturm für die Innenstadt nach den Plänen des Stararchitekten Santiago Calatrava. Die Stadt berichtet in einer dürren Pressemitteilung lediglich, dass der Beirat die Dimension kritisch gesehen habe. Teilnehmer der Sitzung berichten dagegen von einer deutlichen und einstimmigen Ablehnung. Das geplante Gebäude sei zu groß, nehme zu viel Raum ein und passe in dieser Größe nicht an die Schadowstraße. „Es wird keine Empfehlung des Hochausbeirates an die Politik geben, dieses Projekt weiterzuverfolgen.“

Das Hochhaus sollte auf der Tuchtinsel entstehen, einem Gebäudeblock an der Schadowstraße gleich gegenüber des begrünten Ingenhoven-Tals. Hinter dem Projekt steckt die Centrum-Gruppe, die bereits das Ingenhoven-Tal, das nun K II getauft wurde, verwirklicht hat.

Info Im Hochhausbeirat sind auch externe Experten Der Beirat Der Hochhausbeirat entwickelt den neuen Hochhausrahmenplan für Düsseldorf und beurteilt neue Hochhausprojekte. Er hat empfehlenden Charakter, letztlich entscheiden der Stadtrat und seine Gremien, vor allem der Ausschuss für Stadtplanung. Die Mitglieder Dem Beirat gehören neben Planungsdezernentin Cornelia Zuschke sechs externe stimmberechtigte sowie nicht stimmberechtigte Mitglieder der Ratsfraktionen an. Beraten wird der Beirat von einem Kuratorium, zu dem unter anderem Mitglieder der Architektenkammer, des Bundes Deutscher Architekten und der IHK gehören.

Was sahen die Pläne von Calatrava vor? Sein gläserner Turm hätte mit mindestens 100 Metern zu den höchsten Hochhäusern in Düsseldorf gezählt. Das Arag-Hochhaus ist 124,9 Meter hoch; das Dreischeibenhaus kommt auf 94,8 Meter, die benachbarte Johanneskirche auf 88 Meter. Das Hochhaus hätte mehr als 20 Stockwerke und eine Nutzfläche von 40.000 Quadratmetern gehabt. Wie viel dies ist, macht ein Blick auf das Ingenhoven-Tal deutlich: Dieses kommt nur auf rund 30.000 Quadratmeter. Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sollten Einzelhandelsflächen entstehen, darüber Büros.

Uwe Reppegather, der Inhaber der Centrum-Gruppe, hat viel Zeit und Geld in das Projekt gesteckt. Eine Überplanung der Tuchtinsel wird schon lange gewünscht, der Entwickler hatte nun die Grundstückseigentümer zusammengebracht. Dies sind die Familie Böhmer, die durch ihren Schuhhandel bekannt geworden ist, sowie die Familie Cloppenburg (P&C). Die Stadt müsste ebenfalls Flächen beisteuern. Dann läge der Neubau besser in den Blickachsen von Immermannstraße und Berliner Allee.

Nach der Veröffentlichung der Pläne durch unsere Redaktion gab es zahlreiche Stellungnahmen zu dem Vorhaben. Bürger wie Fachöffentlichkeit waren überwiegend der Auffassung, dass der Calatrava-Turm eine zu dominante Position an dieser städtebaulich wichtigen Stelle hätte. CDU-OB-Kandidat Stephan Keller sprach sich am Rande des Kandidaten-Duells unserer Redaktion am Dienstagabend ebenfalls gegen das Projekt aus. So ist es nun auch entschieden worden. Möglich ist dagegen eine Bebauung von rund 60 Metern Höhe als markanter Schlusspunkt der Berliner Allee.

Der Hochhausbeirat diskutiert solche Projekte sehr komplex. Nach den Worten der Vorsitzenden Christa Reicher sind die unterschiedlichen Maßstabsebenen – von der Quartiers- über die gesamtstädtische bis hin zur regionalen Ebene – zu beurteilen.