Mit Blinker und austauschbarer Batterie : Tier bringt neues E-Scooter-Modell nach Düsseldorf

Düsseldorf Der Berliner E-Scooter-Anbieter Tier bringt eine neue Flotte seiner Fahrzeuge nach Düsseldorf. Diese verfügen über einen Blinker und eine abnehmbare Batterie, die in Zukunft von den Nutzern selbstständig ausgetauscht werden soll.

Auf dem hart umkämpften Markt der E-Scooter-Anbieter will das Berliner Unternehmen Tier mit einem neuen Modell um Marktanteile kämpfen. Seit einigen Wochen tauscht der Anbieter Stück für Stück die vorhandene Flotte durch neue Fahrzeuge aus, die sicherer und nachhaltiger sein sollen.

So verfügen die neuen Scooter über jeweils zwei Blinker an den Lenkstangen sowie hinten neben dem Nummernschild, um ein Abbiegen der Fahrzeuge für andere Verkehrsteilnehmer deutlich zu machen. Mit zwei Knöpfen am Lenker können die Blinker durch den Fahrer ein- und wieder ausgeschaltet werden.