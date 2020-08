Hauptfriedhof Mönchengladbach : Neues muslimisches Gräberfeld

Mönchengladbach Es gibt immer mehr Menschen, die nach islamischen Riten in der Stadt beerdigt werden wollen. Sie haben in Mönchengladbach eine neue Heimat gefunden.

Früher ließen viele Familien mit muslimischen Wurzeln ihre Toten für die Beerdigung in ihr Heimatland überführen. Doch seit einigen Jahren wächst der Wunsch, dass die Verstorbenen in Mönchengladbach bestattet werden – nach islamischen Ritualen.

„Wenn die Ansteckungsgefahr durch Corona vorbei ist, können wir unsere Toten auch wieder in der Trauerhalle waschen und im Leichentuch beerdigen, wie es unserem Glauben entspricht“, erklärt Yilmaz Karaca. Der Islam, der keine Urnenbeisetzungen kennt, schreibt die rituelle Reinigung von Verstorbenen vor. Dabei wird der Leichnam mehrfach nach einem festgelegten Ritual gewaschen und schließlich parfümiert. In zwei weiße Tücher gekleidet wird der Tote von Männern aus dem Trauerzug in sein fast zwei Meter tiefes Grab auf der rechten Seite liegend gebettet; dabei sind Gesicht und Füße des Toten Mekka zugewandt. Vor und während der Grablegung betet der Imam der Trauergemeinde vor. Er steht dabei wie die Trauernden auch mit dem Gesicht Richtung Mekka. Die Trauernden werfen Erde in das Grab, bevor es schließlich von einigen Anwesenden zugeschüttet wird.