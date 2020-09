Amtsgericht in Düsseldorf : Prozess gegen Jugendlichen nach Rheinbad-Tumulten

Düsseldorf Mehr als ein Jahr nach den Tumulten im Düsseldorfer Rheinbad, die bundesweit für Aufsehen gesorgt haben, kommt ein mutmaßlicher Täter am Mittwoch vor Gericht. Der damals 17-Jährige soll unter anderem „Ich töte dich!“ zu einer Badmitarbeiterin gesagt haben.

Vor rund einem Jahr hatte es insgesamt drei Großeinsätze der Polizei an und im Rheinbad gegeben. Am 29. und 30. Juni sowie am 26.Juli war es damals zu tumultartigen Szenen von Badegästen gekommen, an denen in einem Fall sogar bis zu 400 Personen beteiligt gewesen sein sollen.