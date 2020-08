Abschied von Pfarrer Frank Heidkamp : Der Held, der die Gemeinden zusammenhält

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) 8 Bilder Gemeinden verabschieden sich von Pfarrer Frank Heidkamp

Düsseldorf Mit der „Tour de Rheinbogen“ nahmen vier Gemeinden Abschied von Pfarrer Frank Heidkamp – er wird Düsseldorfer Stadtdechant. Sein Nachfolger ist Florian Ganslmeier.

Im weißen Hemd mit Kollar sitzt Frank Heidkamp in dem beigefarbenen Oldtimer, die Haare vom Wind verwuschelt, und winkt lachend den Menschen am Straßenrand zu. Es sind viele, die sich in Wersten, Himmelgeist, Itter und Holthausen auf einer Strecke von 30 Kilometern aufgestellt haben, um ihren Pfarrer zu verabschieden. Nach 13 Jahren verlässt Frank Heidkamp die Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen und wird Stadtdechant, City-Seelsorger und Pfarrer an St. Lambertus in der Altstadt.

Obwohl das Pfarrfest, auf dem die Gemeindemitglieder ihren Pfarrer eigentlich verabschieden wollten, wegen Corona abgesagt wurde, ließen sie ihn nicht einfach so gehen. Pastoralreferent Martin Kürble und viele andere Helfer stellten ohne das Wissen des Pfarrers eine Überraschungstour auf die Beine. Bei einer Oldtimer-Fahrt konnte sich Frank Heidkamp so trotz Abstand von vielen Menschen verabschieden, die sich am Straßenrand aufstellten. Und sein Nachfolger Florian Ganslmeier, der in einem weiteren Wagen hinterherfuhr, lernte bereits die Gemeinden St. Maria Rosenkranz und St. Maria in den Benden in Wersten, St. Joseph in Holthausen, St. Hubertus in Itter und St. Nikolaus in Himmelgeist kennen.

Zur Person Geboren und groß geworden in Düsseldorf 1958 in Düsseldorf geboren, Grundschule Itterstraße, Görres-Gymnasium, Theologie-Studium in Bonn und Fribourg. 1984 Diakonatsweihe, Diakon in Kaarst, Kaplan in Garath, Mörsenbroich, Stadtjugendseelsorger und Leiter des Katholischen Jugendamtes in Düsseldorf, Pfarrer und Stadtdechant in Wuppertal. 2007 Rückkehr nach Düsseldorf als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Rheinbogen Ab September 2020 Düsseldorfer Stadtdechant und Pfarrer an St. Lambertus

Zum Start fuhren die Geistlichen in den Oldtimern an St. Maria in den Benden vorbei, wo die ersten Gemeindemitglieder sie mit wehenden Fähnchen, Gitarren und Liedern empfingen. „Du warst unser Held, der unsere Gemeinde zusammenhält“, sangen sie. Und egal wen man am Straßenrand fragt, ob Messdiener, Schütze oder Feuerwehrmann, für alle war Frank Heidkamp tatsächlich der Held der Gemeinde. „Er ist ein Mensch, der sich durch seine Offenheit auszeichnet und durch die persönlichen Beziehungen, die er geschlossen hat“, sagt Pastoralreferent Martin Kürble. „Er ist auch ein sehr fröhlicher Mensch, der gerne mit Leuten feiert.“

Die Arbeit in den Gemeinden sei aber auch häufig mit Diskussionen verbunden. „In der Kirche muss man viel ringen. Frank Heidkamp schafft es dabei, auch andere Meinungen stehenzulassen und zu akzeptieren“, so Kürble. Als Frank Heidkamp vor 13 Jahren in den Düsseldorfer Süden kam, war er zunächst Pfarrer in Wersten und Himmelgeist. Später wurden dann auch die Gemeinden in Itter und Holthausen eingeschlossen. „Da war ganz viel Vermittlungsarbeit nötig, ganz viel zuhören“, sagt Kürble. Das neue Pfarrzentrum, die Karnevalsmesse, das Priester-Jubiläum, Fahrten nach Berlin, Wien, Israel und Palästina – für all das dankten die Gläubigen ihrem Pfarrer.

Frank Heidkamp möchte auch in seiner neuen Position als Stadtdechant, in der Verwaltung und Repräsentanz weiterhin das tun, was ihm am meisten Freude bereitet: ein Seelsorger sein. „Ich denke gerne an die großen Feste zurück, die wir gefeiert haben. Und an die vielen schönen Gottesdienste“, sagt der Pfarrer. „Es sind aber vor allem Begegnungen mit Menschen, denen ich ein Begleiter war, die mir in Erinnerung bleiben werden. Ich möchte mich wirklich bemühen, auch in Zukunft in der neuen Funktion kein Bürohengst zu werden.“

Die Chance, der neue Held der Gemeinde zu werden, wollen die Menschen im Rheinbogen aber auch dem neuen Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Rheinbogen geben. Florian Ganslmeier, der zuletzt als Kaplan in Grevenbroich tätig war, übernimmt ab September. „Komm, sei unser Held, der unsere Gemeinde zusammenhält“, hieß es darum im zweiten Teil des Lieds.

(veke)