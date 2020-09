Unfälle in Düsseldorf : Verletzter Fahrradfahrer flüchtet - Mann stürzt mit E-Scooter

Düsseldorf Ein Radfahrer hat in Düsseldorf-Kaiserswerth ein geparktes Auto beschädigt, sich dabei verletzt und ist geflüchtet. In Carlstadt ist ein E-Scooter-Fahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht zu Montag beschädigte ein Fahrradfahrer gegen 0.20 Uhr einen geparkten Mercedes auf der Alten Landstraße. Dabei verletzte er sich. Anschließend verließ er die Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach ersten Aussagen fuhr der unbekannte Fahrradfahrer auf der Alten Landstraße in Richtung Lohausen. Kurz hinter der Kreuzung Sankt-Göres-Straße/Alte Landstraße prallte er gegen einen geparkten schwarzen Daimler E240 und verletzte sich dabei.

Um den Verletzten zu versorgen, holte ein Ersthelfer Verbandsmaterial aus seiner Wohnung. Währenddessen verließ der Fahrradfahrer die Unfallstelle. Der Mercedes ist am linken Außenspiegel und an Teilen der Karosserie beschädigt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Bei dem Mann soll es sich um einen Jugendlichen mit blonden Haaren handeln. Die Unfallspuren lassen auf eine stark blutende Kopfwunde schließen. Außerdem verlor er eine silberfarbene Kette mit Kreuzanhänger an der Unfallstelle.

Mann stürzt mit E-Scooter

Ein weiterer Unfall mit einem Zweirad passierte in Carlstadt. Dort stürzte ein Mann in der Nacht zu Mittwoch um 0.45 Uhr mit einem E-Scooter und wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei befuhr der 57-Jährige mit dem E-Scooter das Mannesmannufer. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er auf gerader Strecke zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu wenden. Die Telefonnummer lautet in beiden Fällen 0211-8700.

(csr)