Fahrer geblitzt : Lamborghini rast mit 127 km/h durch Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf 60 Kilometer pro Stunde sind an der Karl-Geusen-Straße in Düsseldorf-Oberbilk erlaubt. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischte die Polizei jetzt drei Raser an einem Nachmittag, die mit mehr als 100 km/h unterwegs waren, darunter ein Lamborghini.

Besonders negativ fiel bei der Geschwindigkeitsüberwachung am Dienstagnachmittag in Oberbilk ein 44-Jähriger auf. Er war mit seinem Lamborghini auf der Karl-Geusen-Straße bei erlaubten 60 km/h mehr als doppelt so schnell unterwegs. Zwei weitere Raser wurden ebenfalls gestoppt.

Die Beamten hatten den Fahrer des Lamborghini mit 127 km/h gemessen. Der Mann erklärte, er sei gerade aus der Werkstatt gekommen und habe nur prüfen wollen, ob sein Fahrzeug noch funktioniere. Der 44-jährige Brite hat seinen Wohnsitz im Ausland und musste daher vor Ort 505 Euro zahlen.

An derselben Stelle konnten zwei weitere Raser gestoppt werden. Einem 32-jährigen Düsseldorfer drohen jetzt ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. Er war mit 114 km/h gemessen worden. Ein 40-Jähriger aus Düsseldorf war mit 106 km/h unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

