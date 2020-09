Düsseldorf-Stockum : Motorroller-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Stockum hat sich ein 26-jähriger Rollerfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Laut Polizei befuhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Daimler Vito am Montag gegen 18.10 Uhr die Rotterdamer Straße in Richtung Cecilienallee. Als er in die Stockumer Kirchstraße links einbiegen wollte, übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden 26-Jährigen.

Der war mit seinem Motorroller auf der Rotterdamer Straße in Richtung Messe unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Rollerfahrer stürzte. Er verletzte sich so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

(csr)