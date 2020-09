Düsseldorf-Altstadt : 16-Jähriger verprügelt Mann und stößt ihn Treppe hinunter

Düsseldorf Ein Jugendlicher soll am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt einen Mann verprügelt und dabei eine Treppe hinuntergestoßen haben. Anschließend beraubte er sein Opfer.

Der 16-Jähriger aus Ratingen sollte noch am Montag wegen Raubes dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr einen 41-jährigen Passanten die Treppe zu einem U-Bahn-Abgang herunter getreten und anschließend beraubt zu haben.

Das Opfer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weiterhin wird geprüft, ob er für einen Diebstahl und eine räuberische Erpressung am selben Morgen gegen 5 Uhr verantwortlich sein könnte. Dazu dauern die Ermittlungen an.