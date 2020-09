Stadtteile Düsseltal und Mörsenbroich : Baukran in Düsseldorf drohte umzustürzen

Düsseldorf Ein Baukran auf einer Baustelle in Düsseldorf-Mörsenbroich war offenbar abgesackt und drohte umzustürzen. In der Nacht zu Samstag musste er zur Sicherheit abgebaut werden.

Ein Kran an einer Baustelle in Düsseldorf-Mörsenbroich musste in der Nacht zu Samstag abgebaut werden. Die Baustelle befindet sich an der Heinrichstraße. Ersten Meldungen zufolge war der Kran abgesackt und drohte umzustürzen. Die Feuerwehr ging offenbar davon aus, dass es sich um eine „statische Lage“ handelt. Nach Informationen unserer Redaktion war eine Spezialfirma beauftragt worden, sich um die Sicherung des Krans zu kümmern.