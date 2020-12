Innovative Ideen in Düsseldorf : Neues Carsharing-Angebot der Wogedo in Lierenfeld

Lierenfeld Die Wogedo hat gemeinsam mit zwei Kooperationspartnern ein neues Projekt in Lierenfeld gestartet. An der Posener Straße ist ein Carsharing-Standort mit zwei Elektro-Autos geschaffen worden. Die Anwohner können die Fahrzeuge künftig flexibel nutzen.

In Lierenfeld bietet die Wogedo künftig ein stationsgebundenes Carsharing-Angebot mit einem E-Smart sowie einem E-Golf an. Während der Geschäftszeiten der Wohnungsgenossenschaft nutzen die Mitarbeiter die Fahrzeuge für ihre Außentermine. An den Nachmittagen sowie an den Wochenenden sollen die Fahrzeuge dann allen Bewohnern im Umkreis zur Verfügung stehen. So lassen sich nach vorheriger Registrierung beispielsweise Einkäufe, Transporte oder auch Besuche bei Familie und Freunden gestalten. Für die Nutzung der Fahrzeuge ist lediglich eine vorherige Registrierung unter

www.stadtmobil.de erforderlich.