Verkehrserziehung in Düsseldorf : Auszeichnung für Projekt zur Verkehrssicherheit

Golzheim Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums hatten sich an einem bundesweiten Wettbewerb beteiligt. Nur drei weitere Projekte wurden auch noch ausgezeichnet.

Schulen in Kaarst : Viele Schüler nehmen an Präsenzunterricht teil

„Als ich meinen Schüler der damaligen siebten Klasse den Vorschlag machte, an dem Wettbewerb teilzunehmen, waren sie sofort Feuer und Flamme“, sagt Lehrerin Jamila Bui. Julia Dakiewiecz schrieb zusätzlich für die „Texthelden“, dem Projekt der RP, bei dem Schüler zu Reportern werden, einen Artikel. „Jetzt sind die Schüler in der achten Klasse und wir analysieren im Deutschunterricht Zeitungsartikel. Demnächst auch den von Julia“, kündigt Bui an. Sowieso sind ihre Schüler für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisiert. „Soweit ich weiß, tragen beim Radfahren alle einen Helm“, so Bui. „Und wir sprechen bei Exkursionen immer wieder über Verkehrssicherheit.“